Марк Мобиус уходит на пенсию и покидает Franklin Templeton Investments

Один из пионеров инвестирования в развивающиеся рынки Марк Мобиус решил покинуть Franklin Templeton Investments, которую возглавлял боле 30 лет, чтобы выйти на пенсию с 1 февраля 2018 года, сообщается на сайте компании.

«Мы с моими коллегами глубоко признательны за то, что у нас была возможность работать вместе с легендой, и мы благодарим Марка за его многолетний упорный труд и огромный вклад в фирму», — заявил главный исполнительный директор Грег Джонсон, слова которого приводятся на портале организации.

В 2017 году фонды Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund приобрели американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн соответственно (суммарно более 1 млрд рублей).

При этом годом ранее Мобиус заявлял, что интерес иностранных инвесторов к приватизации российских компаний будет ограниченным из-за западных санкций.