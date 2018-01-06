В Австралии крупный пожар сразу в нескольких штатах

Лесные пожары в Австралии не утихают из-за рекордной жары и сильного ветра. Огонь распространяется очень быстро, его не удается взять под контроль.

Горят жилые дома в штатах Виктория и Южная Австралия, уничтожены около 600 зданий, порядка 30 человек обратились в больницы, отравившись едким дымом.

Люди не могут покинуть горящие районы - огонь блокирует дороги.

Зафиксировано более 50 очагов возгорания. Власти предупреждают жителей о возможном ухудшении ситуации.