Оранжевый уровень опасности сохраняется во Франции из-за урагана «Элеанор»

Оранжевый уровень опасности сохраняется в 11 департаментах Франции из-за урагана «Элеанор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным синоптиков, высокий риск наводнения грозит населенным пунктам Жиронда, Дородони, Корреза, Юра, Ду, Верхняя Марна, Вогезы, Мерта и Мозель, Меза, Марна и Арденны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что число пострадавших от урагана «Элеанор» во Франции составило 26 человек, погибли пять человек. В результате бури 3 января более 200 тыс. квартир остались без электроэнергии в северных и западных департаментах территории Франции. До этого в 37 департаментах Франции из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень тревоги.