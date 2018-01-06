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Оранжевый уровень опасности сохраняется во Франции из-за урагана «Элеанор»

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Фото: REUTERS/Mal Langsdon
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Оранжевый уровень опасности сохраняется в 11 департаментах Франции из-за урагана «Элеанор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным синоптиков, высокий риск наводнения грозит населенным пунктам Жиронда, Дородони, Корреза, Юра, Ду, Верхняя Марна, Вогезы, Мерта и Мозель, Меза, Марна и Арденны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что число пострадавших от урагана «Элеанор» во Франции составило 26 человек, погибли пять человек. В результате бури 3 января более 200 тыс. квартир остались без электроэнергии в северных и западных департаментах территории Франции. До этого в 37 департаментах Франции из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень тревоги.

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