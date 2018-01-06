Актера Донатаса Баниониса в Литве обвинили в сотрудничестве с КГБ

Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что советский актер Донатас Банионис (1924–2014) был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.

Инстанция утверждает, что Банионис якобы поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент Бронос был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего в США», — говорится в сообщении центра.

Речь идет о книге регистрации агентов, которая якобы попала в распоряжение литовских инстанций.

Банионис снялся более чем в 70 фильмах, в частности признанных классикой мирового кинематографа «Никто не хотел умирать» (1965) и «Солярис» (1972).