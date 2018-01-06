Известный российский телеведущий и актер Сергей Дружко назвал главное правило хайпа.

«Делай что должно, и будь что будет», — сообщил Дружко в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о главном правиле хайпа.

Кроме того, журналист рассказал о своем любимом меме. «Да хранит вас Дружко», — сказал телеведущий.

По словам Дружко, в 2017 году его потрясло рождение в семье третьего ребенка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский сайт «Миротворец» внес Сергея Дружко в черный список. По информации украинской стороны, актер оказался в списке за «открытое оправдание российской агрессии».