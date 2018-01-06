Прямой эфир

Сергей Дружко назвал главное правило хайпа

0
Фото: commons.wikimedia.org/Okras
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный российский телеведущий и актер Сергей Дружко назвал главное правило хайпа.

«Делай что должно, и будь что будет», — сообщил Дружко в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о главном правиле хайпа.

Кроме того, журналист рассказал о своем любимом меме. «Да хранит вас Дружко», — сказал телеведущий.

По словам Дружко, в 2017 году его потрясло рождение в семье третьего ребенка.  

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский сайт «Миротворец» внес Сергея Дружко в черный список. По информации украинской стороны, актер оказался в списке за «открытое оправдание российской агрессии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макгрегор и Нурмагомедов устроили хайп в твиттере
Следуй за хайпом
Какие социальные тренды оказали огромное влияние на людей в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017