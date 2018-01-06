Замначальника следственного управления МВД КБР обнаружен мертвым

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии обнаружили мертвым в служебном кабинете. Причина смерти не уточняется.

Тело правоохранителя было обнаружено в пятницу, 5 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти замначальника следственного управления. Не исключено, что полицейский мог совершить самоубийство.