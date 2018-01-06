Рождественские видеоролики покажут в центре Москвы

Рождественские видеоролики будут транслироваться в Москве на фасадах зданий на улице Новый Арбат. Праздничный проект подготовили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, видеопоздравление покажут 6 и 7 января с 16:15 и до полуночи на домах № 11 и 19. Для демонстрации видеороликов задействуют 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов. На фасадах зданий москвичи увидят традиционную рождественскую символику с изображением снежинок, подарков, мерцающих елок и поздравительных надписей: «С Рождеством Христовым!» Помимо прочего, на фасаде центрального телеграфа на Тверской улице буде показана цифровая открытка с поздравлениями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь с 6 на 7 января будут работать на час дольше обычного — до 02:00.