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Малайзия разрешила возобновить поиск пропавшего Boeing

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Власти Малайзии приняли предложение американской компании Ocean Infinity возобновить поиск в акватории Индийского и Тихого океанов пассажирского лайнера Boeing, пропавшего в марте 2014 года.

Поисковое судно вышло из порта еще 2 января. Операция проводится безвозмездно — Ocean Infinity не получит за нее платы или иной коммерческой поддержки.

В октябре 2017 года власти страны сообщали, что ведутся переговоры с неназванной частной поисковой компанией. Тогда говорилось о «многомиллионной комиссии» только в случае обнаружения останков самолета, напоминает Channel News Asia.

Boeing- 777 «Малайзийских авиалиний» следовал рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. Он пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через 40 мин после взлета. В это время самолет должен был находиться над акваторией Южно-Китайского моря. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров — все они признаны погибшими в результате несчастного случая.

Место падения лайнера и тела погибших до сих пор не найдены. в 2015 и 2016 году случайно найдены шесть небольших обломков воздушного корабля — они дрейфовали с океаническими течениями и их обнаружили на расстоянии в 4 тыс. км от Малайзии.

Как сообщал iz.ru, 17 января 2017 года поисковая операция прекращена. Самолет безрезультатно искали три страны — Австралия, Китай и Малайзия.

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