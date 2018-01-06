Экс-чемпион мира по боксу Чудинов проиграл бой 45-летнему датчанину

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе россиянин Дмитрий Чудинов проиграл датчанину Лоленге Моку.

Как сообщает RT, победитель поединка был выявлен раздельным решением судей.

На счету 45-летнего Мока теперь 42 победы и 14 поражений. У Чудинова 20 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боксер Александр Поветкин возглавил декабрьский рейтинг борцов-тяжеловесов WBA.

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