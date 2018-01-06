Фестиваль льда в Южной Корее

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В Северной Корее в графстве Хвачон стартовал 15-й ежегодный фестиваль льда
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Зимняя рыбалка - одно из развлечений фестиваля, который будет проходить в течении 3-х недель. Также программа включает в себя бобслей, катание на санях, культурные мероприятия, ледовые скульптуры и фуд корты. На фото: улов одного из участников во время конкурса зимней рыбалки
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Участники конкурса пытаются поймать форель голыми руками в холодной воде
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Мальчик радуется после того, как поймал форель руками во время конкурса
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Около 90 процентов рыбы, используемой в ежегодном ледяном фестивале Хвачона, это форель, которая поставляется 16-ю рыболовецкими фермами, расположенными по всей стране. На фото: Sancheoneo — вид форели, который живет только в чистой пресной воде и выпускается для рыбалки на ледяном поле длиной километр
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Конкурс ловли рыбы из проруби
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Юные участники конкурса зимней рыбалки
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Толщина льда составляет около 30 см. На фото: участник фестиваля во время конкурса ловли рыбы из проруби
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Графство Хвачон — одно из самых холодных мест в Южной Корее зимой. На фото: мужчина во время конкурса зимней рыбалки.
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