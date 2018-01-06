Фестиваль льда в Южной Корее

Зимняя рыбалка - одно из развлечений фестиваля, который будет проходить в течении 3-х недель. Также программа включает в себя бобслей, катание на санях, культурные мероприятия, ледовые скульптуры и фуд корты. На фото: улов одного из участников во время конкурса зимней рыбалки