Уфа потратит на городские проекты более 189 млрд рублей

Власти Уфы сообщили, что в городе будет реализовано 122 проектов, на которые выделят свыше 189 миллиардов рублей, говорится на сайте городской администрации.

В сообщении отмечается, что проекты будут реализованы в период 2017-2025 гг. В результате в регионе появятся около 9,5 тыс. рабочих мест.

«Более 90% общего объема инвестиций — это частные средства инвесторов», — говорится в сообщении.

Городские власти отметили, что Уфа занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников по инвестированию крупных и средних предприятий в основной капитал.

Отмечается также и рост экономики благодаря производству нефтепродуктов, готовых металлических изделий, электрического оборудования и машин.