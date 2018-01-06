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Уфа потратит на городские проекты более 189 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
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Власти Уфы сообщили, что в городе будет реализовано 122 проектов, на которые выделят свыше 189 миллиардов рублей, говорится на сайте городской администрации.

В сообщении отмечается, что проекты будут реализованы в период 2017-2025 гг. В результате в регионе появятся около 9,5 тыс. рабочих мест.

«Более 90% общего объема инвестиций — это частные средства инвесторов», — говорится в сообщении.

Городские власти отметили, что Уфа занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников по инвестированию крупных и средних предприятий в основной капитал.

Отмечается также и рост экономики благодаря производству нефтепродуктов, готовых металлических изделий, электрического оборудования и машин.

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