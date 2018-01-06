Появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту Торонто

В сети появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту в Торонто.

Напомним, в результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один самолет загорелся.

Как сообщает телеканал «Звезда», возгорание произошло после того, как Boeing 737-800 на подъезде к трапу задел другой самолет.

Отмечается, что на борту Boeing находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы

На борту второго самолета в момент столкновения никого не было. Пожарные немедленно отреагировали на возгорание и потушили пламя.

Ранее сообщалось, что капитан самолета погиб в финском аэропорту после удара дверью.



