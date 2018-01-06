Дмитровский путепровод в Москве реконструируют в первом квартале 2018 года

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарева сообщил, что реконструкцию Дмитровского путепровода планируется начать в январе-марте 2018 года.

«На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции», — приводит слова чиновника агенство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в ходе работ будут полностью заменены балки пролетных строений и стойки опор. Реконструкция будет производиться без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.

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