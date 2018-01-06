Клинцевич рассказал о растущем в ЕС недовольстве политикой США

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что Россия и Китай «не ценят» Европейский союз. По мнению сенатора, это говорит о растущем недовольстве политикой США в ЕС.

«Очень похоже, что в Евросоюзе, который во многом цементирует именно Германия, недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплёскивается через край», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что, скорее всего, Россия и США в заявлении Габриэля были пристегнуты для общего политэса.

Клинцевич указал, Россия не допускала ни единого действия, которое можно было бы расценить как проявление неуважения к Евросоюзу.

«Мы — страна, расположенная на двух континентах, и отношение с Европой для нас поистине бесценно. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы», — отметил сенатор.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин абсолютно не ценят Евросоюз и пренебрегают им в угоду собственным национальным приоритетам.