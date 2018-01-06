«Химки» победили «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные химки в 16-м туре баскетбольной Евролиги победили немецкий «Бамберг». Встреча завершилась со счетом 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, он набрал 28 очков, передает агентство «Р-Спорт».

После 16 туров подмосковная команда занимает седьмое место в турнирной таблице, гарантирующее выход в следующую стадию турнира. Команда набрала 30 очков, одержав 10 побед и потерпев 6 поражений.

В следующем туре «Химки» на своей площадке сыграют с командой, занимающей пятое место в таблице — мадридским «Реалом».

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