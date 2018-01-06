Белый дом просмотрит новую политдраму Спилберга до выхода на экраны

Белый дом попросил провести предпросмотр нового фильма режиссера Стивена Спилберга «Секретное досье». По жанру это политическая драма, в главных ролях снялись активные критики Дональда Трампа — Мерил Стрип и Том Хэнкс.

Предоставление фильмов для просмотра по просьбе первых лиц США — это обычная практика в Голливуде. Однако, в данном случае издание Hollywood Reporter нашло особые мотивы в интересе руководства страны к этой ленте, поскольку сюжет кинофильма имеет прямые параллели с текущей политической ситуацией.

Действие фильма разворачивается в 1971 году. Хэнкс играет реального исторического персонажа — главного редактора газеты Washington Post Бена Брэдли. Журналист получил доступ к секретной переписке государственных лиц о Вьетнамской войне и решил опубликовать эти материалы, несмотря на давление администрации тогдашнего президента Ричарда Никсона.

Фильм выйдет на широкий экран 12 января. За десять дней до премьеры — 22 декабря — открылся пробный показ киноленты в девяти кинотеатрах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона. Даже такой ограниченный прокат сделал фильм самым посещаемым.

Как писал iz.ru, в декабре Стивену Спилбергу исполнился 71 год.