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Компания миллиардера Ахметова обжалует замораживание активов

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Компания СКМ обжалует решение кипрского суда о замораживании активов. Фирма принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

«В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited», — отмечается в пресс-релизе компании.

«Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано», — подчеркивается в сообщении.

Компания также пообещала «активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено постановление».

Иск касался дела о приватизации оператора связи «Укртелеком» в 2011.  «Группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия» в этой сделке, цитирует «Интерфакс» официальное заявление компании.

Как сообщал iz.ru, накануне кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму $820 млн.

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