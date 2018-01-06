Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 января

В субботу, 6 января, в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие осадки, сообщает Росгидромет.

«Облачно, небольшие осадки, местами гололедица», — приводит ТАСС сообщение метеорологического ведомства.

Специалисты отметили, что днем температура воздуха в Москве будет составлять от 0 до плюс 2 градусов. Эти значения превышают климатическую норму на 9-11 градусов. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с, при порывах скорость будет достигать 15 м/с.