Сразу 15 человек были убиты за день в городе Сьюдад-Хуарес

На севере Мексики в городе Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа были убиты за день не менее 15 человек.

Как сообщают местные СМИ, убийства были совершены в различных местах. Сначала убили трех человек, затем четыре человека были убиты в доме, в котором располагалась автомастерская. После еще трое были расстреляны в автомобиле.

Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год. Однако за последнее время властям удалось исправить положение: число преступлений серьезно снизилось. Нынешний всплеск насилия был первым за значительный промежуток времени.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в мексиканском штате Веракрус были обнаружены расчлененные тела пяти человек.