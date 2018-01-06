Эрдоган заявил о потерявших силу соглашениях между Турцией и США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что соглашения между Турцией и США потеряли силу.

В четверг в США осудили замгендиректора турецкого банка Мехмета Хакана Атиллу. Банкир обвинялся в сговоре с бизнесменом Резой Заррабом. В суде Зарраб признал себя виновным и дал показания прокурорам. По версии обвинения, Аттила и Зарраб планировали совершить транзакции в Иран.

Турция считает, что все доказательства против Атиллы были сфабрикованы.