Племянник экс-генсека ООН Пан Ги Муна признался во взяточничестве

Обвиняемый властями США во взяточничестве племянник бывшего генсека ООН Пан Ги Муна Чу Хен Пан признал вину.

30-летний племянник Пан Ги Муна признал вину в суде нью-йоркского района Манхэттен. В частности, Чу Хен Пан заявил, что действительно участвовал в сговоре, чтобы дать взятку катарскому чиновнику. Данное дело касается продажи нескольких зданий во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Чу Хен Пан работал в Нью-Йорке агентом по продаже недвижимости. Его отец Пан Ги Сан (брат Пан Ги Муна) работал советником в фирме Keangnam Enterprises, которая в 2013 году испытывала недостаток ликвидности и попросила Чу Хен Пана найти инвестора для проекта во Вьетнаме. Взамен ему предлагалась комиссия в размере $5 млн.

В итоге отец и сын организовали схему по подкупу катарского чиновника, который должен был повлиять на суверенный инвестиционный фонд Катара с тем, чтобы он купил комплекс зданий во Вьетнаме. Передача взятки этому лицу должна была произойти через блогера по имени Малкольм Харрис, который, однако присвоил и истратил на свои нужды переданные ему $500 тыс. и затем еще $2 млн. Keangnam Enterprises затем объявила о банкротстве,

Как утверждают американские власти, вместо того, чтобы найти средства законным путем, нью-йоркский риелтор и его отец организовали схему, включавшую подкуп чиновника из Катара с целью убедить суверенный инвестиционный фонд его страны приобрести комплекс во Вьетнаме. Передача взяток должна была осуществляться через некоего блогера по имени Малкольм Харрис, который уверял, что является доверенным лицом указанного чиновника.

Чу Хнн Пану грозит до 10 лет лишения свободы, его отец же смог скрыться и находится вне пределов юрисдикции США.