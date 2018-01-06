Прямой эфир

Племянник экс-генсека ООН Пан Ги Муна признался во взяточничестве

0
Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый властями США во взяточничестве племянник бывшего генсека ООН Пан Ги Муна Чу Хен Пан признал вину.

30-летний племянник Пан Ги Муна признал вину в суде нью-йоркского района Манхэттен. В частности, Чу Хен Пан заявил, что действительно участвовал в сговоре, чтобы дать взятку катарскому чиновнику. Данное дело касается продажи нескольких зданий во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Чу Хен Пан работал в Нью-Йорке агентом по продаже недвижимости. Его отец Пан Ги Сан (брат Пан Ги Муна) работал советником в фирме Keangnam Enterprises, которая в 2013 году испытывала недостаток ликвидности и попросила Чу Хен Пана найти инвестора для проекта во Вьетнаме. Взамен ему предлагалась комиссия в размере $5 млн.

В итоге отец и сын организовали схему по подкупу катарского чиновника, который должен был повлиять на суверенный инвестиционный фонд Катара с тем, чтобы он купил комплекс зданий во Вьетнаме. Передача взятки этому лицу должна была произойти через блогера по имени Малкольм Харрис, который, однако присвоил и истратил на свои нужды переданные ему $500 тыс. и затем еще $2 млн. Keangnam Enterprises затем объявила о банкротстве,

Как утверждают американские власти, вместо того, чтобы найти средства законным путем, нью-йоркский риелтор и его отец организовали схему, включавшую подкуп чиновника из Катара с целью убедить суверенный инвестиционный фонд его страны приобрести комплекс во Вьетнаме. Передача взяток должна была осуществляться через некоего блогера по имени Малкольм Харрис, который уверял, что является доверенным лицом указанного чиновника.

Чу Хнн Пану грозит до 10 лет лишения свободы, его отец же смог скрыться и находится вне пределов юрисдикции США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ заподозрили Пан Ги Муна во взяточничестве
СМИ заподозрили Пан Ги Муна во взяточничестве
Генсека ООН обвинили в получении в 2005 и 2007 годах взяток на сумму свыше $200 тыс.
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун стал главой комитета по этике МОКа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017