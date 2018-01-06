Дело возбуждено по факту убийства музыканта Дмитрия Калинина

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства музыканта и артиста театра «Русская песня» Дмитрия Калинина, известного под псевдонимом CrazyBalalaika.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, на данный момент «проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судмедэкспертиза».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Дмитрий Калинин 30 декабря был найден мертвым в Москве. Тело музыканта обнаружено в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста.