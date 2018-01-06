Бразильские туристы были ограблены в Венесуэле

Около 60 бразильских туристов стали мишенью для бандитов после возвращения с морской прогулки на остров Маргарита.

Как сообщают СМИ Бразилии со ссылкой на директора национальной безопасности штата Нуэва-Эспарта Энри Хаспе, группа возвращалась с острова Коче и была остановлена вооруженными грабителями.

Туристам угрожали огнестрельным оружием. Они были вынуждены отдать грабителям деньги, паспорта и ценные вещи. Хаспе заверил, что группу сопроводили в отель с полицейским эскортом.

В настоящее время, Национальная гвардия карибской страны ищет подозреваемых. Ранее портал iz.ru сообщал, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады персонами нон грата.