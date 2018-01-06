Пушков прокомментировал французский закон против «лживых новостей»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение президента Франции Эммануэля Макрона создать закон по борьбе с «лживыми новостями».

«Во Франции готовят закон против «лживых новостей в период выборов. Принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информационным полем», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее Макрон заявил о необходимости принятия в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете. Этими мерами, по его словам, можно защитить демократическое общество от недостоверной информации в СМИ.