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Тиллерсон заявил о важности переговоров США и РФ по вооружениям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вашингтону и Москве предстоят важные переговоры по договорах о вооружениях — о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США признают обеспокоенность России по вопросам Украины, Сирии и Восточной Европы. По его словам, Вашингтон и Москва концентрируют внимание на обсуждении крупных вопросов, передает «РИА Новости».

«У нас впереди очень важные переговоры по СНВ и по договору РСМД», — сказал Тиллерсон в интервью CNN. При этом министр не уточнил, говорит ли он о регулярных консультациях или о новых переговорах.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что Москва привержена РСМД и не собирается выходить из него, если только к этому не вынудят США.

Перед этим Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает все пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В случае если Вашингтон решит расторгнуть соглашение, глава государства пообещал дать «мгновенный и зеркальный» ответ.

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