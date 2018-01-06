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Тиллерсон признал совместные заслуги РФ и США в победе над террористами

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Фото: TASS/Zuma/Albin Lohr-Jones
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Нанести поражение террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) в Сирии удалось благодаря совместным усилиям российской и американской сторон, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы нашли области сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению ИГ», — сообщил Тиллерсон в интервью CNN. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин, находясь на авиабазе Хмеймим, заявил, что российская армия совместно с вооруженными силами Сирии разгромила группировку международных террористов в Сирийской Арабской Республике (САР).

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