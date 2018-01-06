СК возбудил дело по факту смерти Дмитрия Калинина

СК возбудил уголовное дело по факту смерти балалаечника Дмитрия Калинина. Знаменитого музыканта нашли мёртвым рядом с ЖД путями в Басманном тупике.

На теле Калинина были две ножевые раны в области сердца. Артист театра «Русская песня» пропал 27 декабря после концерта.

Дмитрий Калинин известен под псевдонимом CrazyBalalaika. Артист исполнял всемирно известные хиты в русском стиле. Калинин первым в России использовал электронные аранжировки для балалайки.