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Тиллерсон заявил о необходимости более продуктивных отношений с РФ

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными, а не такими натянутыми, как в настоящее время.  

Как сообщает американская пресса, он подчеркнул, что в плане отношений с РФ для США «это был тяжелый год». Кроме того, Тиллерсон добавил, что сейчас отношения двух стран очень натянутые по причинам, которые, американцы хорошо понимают.

Дипломат отметил, что Вашингтон и Москва обнаружили сферы сотрудничества в Сирии. Они привели к почти полному поражению запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в арабской республике.

Помимо этого, госсекретарь указал, что во время встреч с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым он говорил, что именно РФ должна сделать для улучшения отношений с США. «Мы должны добиться прогресса на Украине», — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Тиллерсон объяснил причину жесткой риторики в адрес КНДР.

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