Тиллерсон объяснил причину жесткой риторики в адрес КНДР

Американский лидер Дональд Трамп позволяет жесткие высказывания в адрес КНДР, поскольку северокорейское руководство понимает только такую риторику. Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Считаю, что эту риторику Северная Корея понимает», — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу CNN в ответ на просьбу прокомментировать пост Трампа в Twitter о ядерных кнопках КНДР и США.

«Наша цель - и президент очень четко заявлял об этом - состоит в том, чтобы добиться денуклеаризации с помощью дипломатических усилий, и эти дипломатические усилия в случае необходимости опираются на мощные военные возможности», — подчеркнул госсекретарь. По мнению Тиллерсона, важно, чтобы все страны региона понимали, насколько «велики ставки».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».