Двое туристов найдены мертвыми в Греции после «сатанинского ритуала»

Тела гражданки Болгарии и гражданина Германии найдены на греческом острове Кефалония в окружении сатанинской атрибутики, сообщили британские СМИ.

Тела туристов были найдены в доме, который снимала пара. 23-летняя Лилия Ботушева и ее 30-летний спутник, предположительно, проводили «сатанинский ритуал». Рядом с их окровавленными телами были найдены пентаграмма, ножи и свечи, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что греческая полиция нашла тела туристов еще 31 декабря, но сообщила об этом только сейчас. Кроме этого, выяснилось, что семья девушки разыскивала ее еще с июня, в Грецию пара прибыла на автомобиле с поддельными номерами.