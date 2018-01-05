Делом об аварии с 10 жертвами в ХМАО займется Главное управление СКР

Дело об аварии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Ранее на осмотр места ДТП были направлены криминалисты из Москвы.

На 158 километре автодороги Ханты–Мансийск — Нягань столкнулись две легковушки. Погибли 10 человек, в том числе четыре ребенка.

Следователи рассматривают все возможные причины трагедии. Среди версий: водитель одного из авто мог не справиться с управлением.

Похороны пройдут 6 января в Сургуте, поселке Перегребное и Калининграде.