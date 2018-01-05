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Экспозицию в честь Джастина Бибера откроют в Канаде

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Фото: Global Look Press/Hindustan Times
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В честь популярного певца Джастина Бибера в его родном канадском городе Стратфорде откроют музейную экспозицию. Таким образом музей планирует привлечь молодежную аудиторию. 

Как сообщает пресса Канады, выставка откроется 18 февраля Музее города Стратфорда в графстве Перт. В проекте в том числе приняли участие бабушка и дедушка певца, Диана и Брюс Дэйл. Они предоставили архивные материалы о становлении Джастина как музыканта.

Среди экспонатов — награда «Грэмми», микрофоны, хоккейная сумка и личные письма, включая одно от экс-первой леди США Мишель Обамы. В общей сложности музей отобрал 125 предметов, из которых будет демонстрироваться от 50 до 75.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в городе Миассе Челябинской области открыли памятник пельменю. Скульптуру поставили у стен единственного в стране музея этого кушанья.

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