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Саночники Демченко и Иванова подали иски в CAS

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова 5 января подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их дисквалификации.

«Наши с Татьяной иски сегодня отправлены в CAS», – приводит слова Демченко ТАСС.

Альберт Демченко, который сейчас занимает пост главного тренера сборной России, на Олимпийских играх в Сочи завоевал две серебряные медали. В активе Татьяны Ивановой серебро в эстафете.

После расследования, проведенного комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом, спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил. Россиян пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх и лишили завоеванных медалей.

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