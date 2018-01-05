Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о необходимости сотрудничества с Россией, напомнив о «темных сторонах» российской политики. Об этом бывший дипломат рассказала в интервью немецкому изданию Cicero.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», — сказала Райс. При этом, она отметила, что не стоит «забывать о темных сторонах российской политики» и призвала и проводить четкие границы.

По словам Райс, единая и последовательная политическая линия в отношении Москвы должна быть приоритетом для Берлина и Вашингтона на фоне «конфронтационного поведения России в отношении Европы и НАТО». Бывший госсекретарь США отметила, что жители Германии настроены по отношению к России дружно и многие из них желают сближения между обеими странами.

Напомним, Кондолиза Райс с Райс была госсекретарем США администрации президента Джорджа Буша-младшего с 2005 по 2009 годы, а с 2001 по 2005 годы она занимала должность советника по национальной безопасности.