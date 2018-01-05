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Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке возобновил работу

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Фото: Global Look Press/Tim Wagner
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Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке возобновил работу, которая была временно приостановлена 4 января из-за снегопада. Об этом сообщает администрация воздушной гавани. 

«Полеты возобновлены. Пассажирам рекомендуется перед приездом в аэропорт уточнять информацию о конкретных рейсах у авиакомпаний», — говорится на странице аэропорта в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, в связи со временной приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди, авиаперевозчики были вынуждены отменить свыше трех тысяч перелетов

Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в связи с непогодой в городе режим чрезвычайной ситуации.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Нью-Йорке ожидается выпадение до 7,5 см снега, температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

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