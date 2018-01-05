ЦБ решил упростить валютный контроль для российских экспортеров

Центробанк с 1 марта упростит для российских экспортеров требования по предоставлению документации о проведении валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Банки перестанут требовать от предпринимателей оформлять паспорта сделок. Вместо этого они начнут вести учет контрактов с присвоением им уникальных номеров. Процедура постановки на учет, согласно сообщению ЦБ, при этом будет занимать не более одного дня.

Изменение будет введено в рамках принятия пакета мер по снижению нагрузки на бизнес «в части оформления документов валютного контроля», передает ТАСС.