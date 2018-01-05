Новую десантную бронемашину испытывают в Рязанской области

В Рязанской области испытывают новую бронемашину десанта. Техника последнего поколения предназначена для войск РХБЗ.

В машине собраны все инновационные технологии и приборы. Кроме высокоточных систем вооружения, есть и система мониторинга угроз – прибор химической разведки предназначен для определения аэрозолей и примесей сильнодействующих веществ в атмосфере. Его дальность определения до одного километра. Прибор кодирует и передает координаты и данные об угрозе в командный пункт.

Машина герметична, воздух внутрь поступает через систему очистки.