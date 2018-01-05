Саакашвили приговорили в Грузии к 3 годам тюрьмы

Суд Грузии вынес приговор беглому экс-президенту и «настоящему украинцу» – Михаила Саакашвили признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Политика лишили гражданства Незалежной, его могут экстрадировать.

Саакашвили получил три года тюрьмы по делу об убийстве банкира Гиргвлиани. По данным следствия мужчину отвезли в лес и избили до смерти. Тогда за решетку отправили офицеров МВД Грузии. Но родные назвали заказчиками убийства высокопоставленных чиновников.

По данным следствия, Саакашвили совершил «сокрытие преступления». В 2009 году, будучи президентом, он помиловал полицейских. Сейчас экс-глава Грузии называет дело Гиргвлиани «политизированным» и считает преследование против него незаконным.

Преступление вызвало большой общественный резонанс и обострило политическую обстановку в стране.