Мосгортранс уточнил обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом

При ДТП в столице с участием автобуса 763-го маршрута утром 5 декабря пострадавших нет, уточнил Мосгортранс.

«Автобус занесло на повороте, в результате чего он задел мачту городского освещения. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в пресс-службе автотранспортного предприятия.

Инцидент произошел в 10:25 на севере Москвы — в районе дома 1б по ул. Линии Октябрьской Железной Дороги.

Ранее сообщалось, что при происшествии пострадали два человека.

Как писал iz.ru, в тот же день 12 автомобилей столкнулись на МКАД в четырех ДТП.