Лыжник Устюгов может сняться с «Тур де Ски» из-за травмы спины

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов может сняться с участия в гонках «Тур де Ски» из-за проблем со спиной, сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер. По его словам, в результате одного из падений в масс-старте Устюгов получил повреждение в результате падения.

«При одном из падений Устюгов получил траву спины. Сегодня он будет готовиться в облегченном режиме. Посмотрим, каким будет его состояние. Мы изучили характер травмы. Нет никаких переломов. Это мышечное. Но рисковать не хотим. Примем решение завтра», — приводит слова тренера спортсмена «Спорт-Экспресс».

Как сообщал портал iz.ru, по итогам масс-старта на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе Сергей Устюгов занял 29-е место. После пересечения финишной линии российский спортсмен эмоционально отреагировал и ударил палкой по рекламному щиту. Победу в гонке на 15 км свободным стилем одержал норвежец Эмиль Иверсен.

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