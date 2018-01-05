В Китае рассказали о выполнении резолюций ООН по санкциям в отношении КНДР

Китай в рамках реализации санкций Совбеза ООН в отношении КНДР ограничивает экспорт в страну ряда ресурсов. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Ведомство отметило, что Китай полностью прекращает экспорт в Северную Корею железа, промышленного оборудования и транспортных средств.

«В рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН с момента публикации данного постановления полностью прекращается экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как отмечает агентство, министерство также заявило об ограничении поставок Пхеньяну сырой нефти.

Совет Безопасности ООН ввел очередной пакет санкций в отношении КНДР после ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном осенью 2017 года. Орган трижды за минувший год принимал резолюции об ужесточении рестрикций в отношении Пхеньяна.

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп в конце декабря обвинил Китай в нарушении резолюций ООН о санкциях в отношении Северной Кореи и поставках в страну нефти.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чунинь опроверг обвинения и заявил, что Пекин выполняет постановления ООН в полной мере.

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове доступна в сюжете портала iz.ru.