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Природный газ в США подорожал в 60 раз

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Фото: Global Look Press
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Спотовые цены на природный газ в США выросли в 60 раз по сравнению со средним показателем из-за снежной бури на северо-востоке страны. 

По данным Consolidated Edison, цена достигла рекордных $175 за 1 млн британских термальных единиц (BTU). При этом средняя котировка фьючерсов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) этой зимой равнялась $2,93 за 1 млн BTU.

В то же время в Сингапуре сжиженный природный газ подорожал до самого высокого уровня за три года. Спотовая цена СПГ поднялась на 0,5%, до $10,834 за 1 млн BTU.

Вместе с тем в Великобритании стоимость газа опустилась до минимума за два месяца на фоне мягкой зимы и увеличения поставок из Бельгии и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году «Газпром» увеличил поставки в дальнее зарубежье.

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