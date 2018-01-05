Стоимость рубля снижается по отношению к доллару США и евро   

Стоимость рубля снизилась по отношению к доллару США и евро на открытии торгов Московской межбанковской валютной биржи.

На момент написания заметки (14:45 по мск) один евро стоил 68,71 рублей – доллар США стоил 57,02 рублей.

Валютные торги стартовали 3 января. Последующие дни курс рубля имел еще более значительное снижение.

Эксперты отмечают, что 5 января российская валюта по отношению к доллару впервые после октября 2017 упала ниже 57 рублей. Тогда курс составил 56 рублей и 92 копейки.

При этом такой спад они называют ожидаемым для начала 2018 года.