Андрей Кнаус стал президентом Российской федерации серфинга

Спортсмен Андрей Кнаус стал новым президентом Российской федерации серфинга, сменив на этом посту занимавшего его на протяжении четырех лет Сергея Расшиваева. Об этом сообщается на странице федерации в социальной сети «Вконтакте».

«Мой предшественник — Сергей Расшиваев принял решение сложить с себя полномочия Президента Российской Федерации Серфинга, и сегодня эта обязанность возложена на меня», — говорится в опубликованном на странице обращении Кнауса.

Новый глава федерации серфинга поблагодарил своего предшественника за эффективную работу, напомнил, что во время президентства Расшиваева серфинг был признан в России в качестве официального вида спорта и пообещал вести свою деятельность с опорой на заложенные экс-главой принципы.

«Такие основополагающие элементы как: внимание к развитию серфинга внутри нашей родины, поддержка сборной и ее выход на международные соревнования, развитие взаимодействия с государством и его структурами на основе законодательства РФ, поддержка и развитие спорта на региональном уровне, заложенные во время президентства Сергея будут надежно защищены и в будущем», — говорится в заявлении Кнауса.

Как сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет в августе 2016 года признал серфинг олимпийским видом спорта и включил его в программу Игр-2020 в Токио.