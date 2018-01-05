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Андрей Кнаус стал президентом Российской федерации серфинга

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Фото: youtube.com
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Спортсмен Андрей Кнаус стал новым президентом Российской федерации серфинга, сменив на этом посту занимавшего его на протяжении четырех лет Сергея Расшиваева. Об этом сообщается на странице федерации в социальной сети «Вконтакте».

«Мой предшественник — Сергей Расшиваев принял решение сложить с себя полномочия Президента Российской Федерации Серфинга, и сегодня эта обязанность возложена на меня», — говорится в опубликованном на странице обращении Кнауса.

Новый глава федерации серфинга поблагодарил своего предшественника за эффективную работу, напомнил, что во время президентства Расшиваева серфинг был признан в России в качестве официального вида спорта и пообещал вести свою деятельность с опорой на заложенные экс-главой принципы.

«Такие основополагающие элементы как: внимание к развитию серфинга внутри нашей родины, поддержка сборной и ее выход на международные соревнования, развитие взаимодействия с государством и его структурами на основе законодательства РФ, поддержка и развитие спорта на региональном уровне, заложенные во время президентства Сергея будут надежно защищены и в будущем», — говорится в заявлении Кнауса. 

Как сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет в августе 2016 года признал серфинг олимпийским видом спорта и включил его в программу Игр-2020 в Токио.

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