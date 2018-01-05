Коммунальщики впервые в 2018 году приступили к уборке снега в Москве

Коммунальные службы впервые в 2018 году приступили к уборке снега в Москве. За прошедшую ночь в столице снежный покров снега увеличился на 2-3 см, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Колонны спецтехники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что с утра в столице специалисты расчищают крыши и выступающие фасады домов от снега и наледи.

Как сообщал портал iz.ru в начале следующей недели в столичном регионе температура воздуха опустится до минус 10 градусов. На Рождество (7 января) москвичи ощутят холодный воздух, после чего в столицу придут массы полярного воздуха. Смена фронтов будет сопровождаться снегопадами в ночь на 8 января. По прогнозу синоптиков, в эти дни возможно резкое усиление ветра и метели.