Самая волосатая девушка в мире вышла замуж
Самая волосатая девушка в мире вышла замуж. По случаю торжества 17-летняя Супатра Сасупфан побрила лицо.
Девушка даже впервые выложила фото «нюд» в социальные сети.
Раньше барышня принципиально выступала за свой естественный образ. Супатра говорила, что особенность делает ее уникальной.
Сейчас новоиспеченная жена счастлива и надеется на долгую супружескую жизнь. Вниманием со стороны мужского пола
девушка никогда не была обделена.
У Супатры – одно из самых редких генетических отклонений. Людей с синдромом Абрамса со времен средневековья зафиксировано всего 50.