Самая волосатая девушка в мире вышла замуж. По случаю торжества 17-летняя Супатра Сасупфан побрила лицо.

Девушка даже впервые выложила фото «нюд» в социальные сети.

Раньше барышня принципиально выступала за свой естественный образ. Супатра говорила, что особенность делает ее уникальной.

Сейчас новоиспеченная жена счастлива и надеется на долгую супружескую жизнь. Вниманием со стороны мужского пола

девушка никогда не была обделена.

У Супатры – одно из самых редких генетических отклонений. Людей с синдромом Абрамса со времен средневековья зафиксировано всего 50.