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Volkswagen и Adidas ответили на угрозы Киева «достать» их за работу в Крыму

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Фото: Global Look Press/DPA/Uli Deck
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Компании Volkswagen и Adidas ответили на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который обещал «достать» политическими и юридическими методами немецкие предприятия, продолжающие работу в Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

В пресс-службе автоконцерна Volkswagen отвергли претензии к работе ритейлеров в Крыму и заявили, что компания придерживается санкций и полностью соблюдает принятые на уровне Евросоюза решения. 

«Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление», — приводит Deutsche Welle слова из заявления компании.

Представители Adidas дали аналогичный ответ на претензии Климкина. 

«Adidas в принципе придерживается действующего законодательства», — приводит их слова издание.

Как сообщал портал iz.ru, Климкин 3 января заявил, что немецкие компании, работающие в Крыму вопреки санкциям Евросоюза должны ответить за свою деятельность. Он отметил, что Киев намерен «достать» такие компании «не только политическими, но и юридическими методами».

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