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Европейский инвестбанк получил возможность работать в Узбекистане

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Фото: commons.wikimedia.org
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Рамочное соглашение о сотрудничестве Узбекистана с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Документ вступил в силу, что позволяет международной финансовой организации начать работу в Ташкенте.

Договор был заключен между правительством республики и ЕИБ в октябре 2017 года в Вашингтоне, уточняет «МК».

ЕИБ — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Его задача — способствовать развитию регионов через предоставление долгосрочных кредитов. Ранее банк предоставил Таджикистану, Казахстану и Киргизии в общей сложности €710 млн.

Как писал iz.ru, в декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с ЕИБ о выделении Киеву кредита в €120 млн.

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