Две шайбы Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как передает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 6:4.
В составе победителей дублем отметился российский защитник Иван Проворов, который был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что гол Александра Радулова помог «Далласу» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.
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