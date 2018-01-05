Две шайбы Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей дублем отметился российский защитник Иван Проворов, который был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что гол Александра Радулова помог «Далласу» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter​