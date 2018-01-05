Ученые высчитали темп съедения человечества при общем каннибализме
Британские ученые высчитали, сколько времени понадобится человечеству, чтобы съесть себя до остатка. Такой гипотетический вариант рассматривался при условии, что на планете полностью закончилась пища и все люди перешли к каннибализму.
Как выяснилось, на этого понадобится менее трех лет — последний людоед останется на планете через 1149 дней.
«Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис», — пояснили сверхзадачу исследования его авторы.
Научную работу провела группа ученых из британского университета Лестера под руководством Холли Грэм. Ее выводы опубликованы в статье в Journal of Physics Special Topics.
Как писал iz.ru, ранее ученые предупредили об опасности употребления колбас и сосисок.