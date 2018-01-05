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Ученые высчитали темп съедения человечества при общем каннибализме

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Фото: Global Look Press/scully
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Британские ученые высчитали, сколько времени понадобится человечеству, чтобы съесть себя до остатка. Такой гипотетический вариант рассматривался при условии, что на планете полностью закончилась пища и все люди перешли к каннибализму. 

Как выяснилось, на этого понадобится менее трех лет — последний людоед останется на планете через 1149 дней.

«Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис», — пояснили сверхзадачу исследования его авторы.

Научную работу провела группа ученых из британского университета Лестера под руководством Холли Грэм. Ее выводы опубликованы в статье в Journal of Physics Special Topics.

Как писал iz.ru, ранее ученые предупредили об опасности употребления колбас и сосисок.

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